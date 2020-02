News

Ekipa odpowiedzialna za ambitny projekt przeniesienia wydanego w 2010 roku Fallout: New Vegas na silnik wydanego w 2015 roku Fallout 4 uraczyła nas kolejną garścią screenów z moda. Tym razem możemy przyjrzeć się terenom z najdalszej północy wykreowanego świata, ale chociaż Fallout 4: New Vegas prezentuje się świetnie, to od premiery grywalnej wersji wciąż dzieli nas mnóstwo czasu. W odpowiedzi na pytania fanów na Facebooku modderzy ujawnili, że są dopiero w połowie przenoszenia świata gry do Fallout 4, a co ważniejsze – że świat New Vegas w modyfikacji będzie o ¼ większy, niż w oryginale. Co to oznacza? Oczywiście więcej zabawy, ale zarazem dłuższy czas oczekiwania na premierę moda.



Warto też dodać, że w modyfikacji Fallout 4: New Vegas poza zawartością oryginalnej, lecz znacznie zwiększonej rozmiarami gry, znajdziemy też drobne poprawki i usprawnienia dla mechaniki rozgrywki. Twórcy nie wykluczają także wprowadzenia do moda zawartości z popremierowych DLC do gry Obsidianu, ale – jak się pewnie domyślacie – te są na szarym końcu listy priorytetów.



Więcej informacji o modyfikacji znajdziecie na oficjalnej stronie projektu Fallout 4: New Vegas.

