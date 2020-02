Final Fantasy VII może wymagać aż 100 GB wolnego miejsca na dysku

News

Maria Wawrzyniak ,

Premiera pierwszego epizodu gry Final Fantasy VII Remake zbliża się wielkimi krokami. Produkcja bez wątpienia należy do grupy największych i najbardziej wyczekiwanych hitów na konsole PlayStation 4. Dotychczasowe materiały promocyjne dowodzą, że przeżyjemy gruntownie odświeżoną, zapierającą dech w piersiach przygodę, gdzie każda scena będzie wyglądać naprawdę świetnie. Tyle że, jeśli najnowsze informacje okażą się prawdą, z parze ze świetną oprawą graficzną pójdzie również ogromny rozmiar gry. Jeden z użytkowników Twittera o pseudonimie Pixelbuster opublikował na swoim profilu zdjęcie tylnej części koreańskiej wersji okładki pudełka Final Fantasy VII Remake, gdzie znalazł informację, że gra będzie wymagać 100 GB wolnego miejsca na dysku konsoli. Gdy weźmiemy pod uwagę fakt, iż mówimy o jednej części gry…

https://twitter.com/Nitomatta/status/1229534947288895489?s=20

Pozostaje więc pytanie, ile będą ważyć kolejne epizody? Cóż, na ten moment nie znamy odpowiedzi na to pytanie, aczkolwiek możemy przyjąć, że najprawdopodobniej tyle samo. Tak przynajmniej twierdził Yoshinori Kitase, producent Final Fantasy VII Remake, który w wywiadzie dla serwisu IGN kilka miesięcy temu zdradził, iż każda odsłona Final Fantasy VII ma ważyć mniej więcej tyle samo, co pełnoprawna odsłona cyklu. No i pewnie tak duży rozmiar tytułu był właśnie powodem, dla którego twórcy zdecydowali się podzielić go na epizody. Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Final Fantasy VII Remake zadebiutuje 10 kwietnia bieżącego roku na konsolach PlayStation 4.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis