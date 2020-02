News

Wygląda na to, że miłośnicy sklepu Amazon już niebawem będą mogli pożegnać się z zakupami realizowanymi za naszą zachodnią granicą. Według najnowszych doniesień Gazety Wyborczej jeszcze w tym roku Amazon uruchomi oddział swojego sklepu na terytorium Polski. Nie mamy tu żadnych dokładnych terminów, a wiemy jedynie, że platforma Jeffa Bezosa prowadzi obecnie rozmowy z Pocztą Polską i najprawdopodobniej to właśnie ona będzie odpowiedzialna za realizację zamówień na trenie Polski i Ukrainy.



Cóż, nie da się ukryć, że jeśli taki scenariusz wejdzie w życie, to Amazon może mocno namieszać na lokalnym rynku sklepów internetowych i przy okazji znacznie umocnić pozycję Poczty Polskiej. Oczywiście konkurencja w strefie e-commerce to dla klientów same korzyści, ale pozostaje liczyć, że lokalne biznesy przetrwają konfrontację z amerykańskim molochem.



Gdy tylko poznamy kolejne konkrety, to z pewnością się o tym dowiecie. To jak, gotowi na nadejście „sklepu, w którym można kupić wszystko”?

