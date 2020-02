Popkultura

Wygląda na to, że włodarze wytwórni filmowej Paramount nie będą żałować dodatkowych środków zainwestowanych w przeprojektowanie wizerunku superszybkiego jeża w filmie Sonic the Hedgehog. W miniony weekend otwarcia film zarobił w USA 57 milionów dolarów, czym zapewnił sobie pierwsze miejsce wśród adaptacji gier za oceanem. Oczywiście do tego dochodzą także zarobki z pozostałych zakątków świata, które wraz z wynikiem ze Stanów osiągnęły kwotę 111 milionów dolarów.



Co ciekawe, fani marki tłumnie ruszyli do kin, by zobaczyć Jima Carrey’a i niebieskiego jeża na wielkim ekranie, ale krytycy nie zostawili na filmie suchej nitki: średnia ocen filmu na Metacritic wynosi raptem 46 punktów. Zgoła inaczej film oceniają użytkownicy serwisu, których noty w chwili pisania wiadomości uśredniono na pułapie 8.5 punktów. Cóż, jeśli oczekujecie dobrej zabawy podczas seansu, to pewnie ją dostaniecie.



Sonic. Szybki jak błyskawica trafi do polskich kin już 28 lutego. Wybieracie się?

https://www.youtube.com/watch?v=SqKPz_iCsmo

