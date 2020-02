News

Studio TaleWorlds Entertainment po krótkiej przerwie powróciło do prowadzenia bloga poświęconego zmianom, które trafią na ręce graczy wraz z nieodległą już premierą gry Mount & Blade II: Bannerlord. Tym razem możemy dowiedzieć się czegoś więcej o sztucznej inteligencji, która będzie obsługiwała nasze zmagania zarówno w trybie dla pojedynczego gracza, jak i w sieciowych potyczkach.

Jeśli nie mieliście okazji pochylić się nad tym zagadnieniem, to musicie wiedzieć, że na potrzeby Bannerlord opracowano trzy typy sztucznej inteligencji: taktyki, która będzie wdrażać w życie bitewne plany; formacji, która odpowie za zachowania każdego oddziału; oraz indywidualną – ta będzie decydować o skuteczności pojedynczej jednostki i to ona nas w tym przypadku interesuje najbardziej.

Twórcy postanowili znacznie zwiększyć realizm w zachowaniu każdej pojedynczej jednostki na polu bitwy, co okazało się trudne, z uwagi na fakt, że ingerencja gracza prowadzi do zmian w danych odczytywanych przez SI. Ta początkowo bardzo długo rozważała podejmowanie wszelkich działań, co wyglądało dalece od zamierzonego efektu, ale w czasie produkcji udało się uzyskać zadowalające wyniki.



W Mount & Blade II: Bannerlord o skuteczności jednostek decydować będzie nie tylko wyposażenie, ale też ich poziom. Wraz z wyższym stopniem wyszkolenia każdy z wojowników będzie dysponować coraz lepszym SI, które pozwoli mu lepiej reagować na zachowanie wrogów, wypatrywać szans i w czasie rzeczywistym analizować, czy opłaca się wyjść z defensywnej formacji i wykorzystać okienko do ataku. Jednym słowem starcia dwóch dobrze wyszkolonych jednostek będą znacznie efektowniejsze, ale też dłuższe, gdy te będą zalewać się gradem ciosów, jednocześnie je blokując. Z drugiej strony natarcie z udziałem wysokopoziomowych oddziałów na słabsze jednostki powinno zostać rozstrzygnięte błyskawicznie.



Gdzie w tym wszystkim miejsce dla gracza? Twórcy postarali się, aby mimo wszystko SI nie dawało graczom solidnie w kość. Oczywiście musimy liczyć się ze znacznie bardziej wymagającymi konfrontacjami, ale liczyć się będzie tu przede wszystkim dobra zabawa graczy. Rzućcie okiem na porównanie pojedynków z udziałem jednostek na coraz wyższych poziomach trudności.



Mount & Blade II: Bannerlord trafi do katalogu Steam Early Access w marcu. Twórcy nie wskazali jeszcze konkretnego terminu.

https://www.youtube.com/watch?v=HZlkdCZUcQ0&feature=emb_title

