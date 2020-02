PUBG otrzyma nowy tryb Team Deathmatch dla ośmiu graczy

Na oficjalnej stronie internetowej gry Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) pojawiła się informacja o nowym trybie, który zostanie wprowadzony razem z aktualizacją o numerze 6.2. Nowy moduł zostanie udostępniony graczom korzystającym z komputerów osobistych oraz konsol. Tryb Arcade pozwoli rozgrywać mecze typu Team Deathmatch (drużynowy deathmatch), w którym udział będzie brać do ośmiu graczy jednocześnie. Rywalizacja będzie odbywać się na siedmiu różnych arenach, gdzie zrobimy użytek z licznych broni pozwalających zyskiwać przewagę nad przeciwnikiem. Twórcy postanowili ograniczyć rozgrywkę do perspektywy pierwszoosobowej oraz wyłączyć tak zwany friendly fire, czyli bratobójczy ogień – zamiast tego dostaniemy regenerację zdrowia oraz parę sekund nieśmiertelności po każdym odrodzeniu.

Witajcie!

Istotą PUBG jest battle royale – ale wiemy, że czasami trzeba dodać coś nowego. Biorąc to pod uwagę, z przyjemnością przedstawiamy tryb Arcade, nową funkcję, która pozwoli nam eksperymentować z nowymi sposobami walki i zwiedzać pola bitwy, niezwiązanymi z tradycyjnym battle royale. Pierwszy rodzaj meczów w trybie Arcade to wielce pożądany klasyczny tryb z gier FPS: drużynowy deathmatch.

Drużynowy deathmatch w PUBG będzie polegał na pełnych akcji starciach 8 vs 8 na 7 różnych polach bitwy wziętych z waszych ulubionych map. Do wyboru różne zestawy broni, których trzeba będzie zastosować tak, aby utorować sobie drogę do zwycięstwa! Niezależnie od tego, czy lubicie nieustanną akcję w starciach 8 vs 8, czy po prostu poszukujecie nowego sposobu na trenowanie swoich umiejętności w wymianach ognia na krótki zasięg, ten tryb Arcade jest właśnie dla was.

Dla tych, którzy wolą klasyczną akcję battle royale, nie martwcie się! Naszym głównym celem zawsze będzie zapewnienie najbardziej realistycznej i intensywnej gry battle royale! Czytajcie dalej, aby uzyskać więcej informacji na temat drużynowego deathmatch!