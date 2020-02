Przeciek dotyczący kolejnej aktualizacji Rainbow Six: Siege ujawnia nowych operatorów

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeżeli najnowsze przecieki na temat nowych operatorów w grze Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege się sprawdzą, to dostaniemy bohaterów rodem z rasowego science fiction. Jak podaje serwis Screen Rant, Yana oraz Oryx wprowadzą do produkcji zupełnie inny, ciekawy klimat. Pierwsza postać ma bowiem posiadać ruchomy hologram, którego będzie używać do mylenia swoich przeciwników. Oryx natomiast ma być ciężkozbrojnym napastnikiem mogącym przebijać się przez niektóre ściany – wszyscy przeciwnicy po drodze zostaną wówczas ogłuszeni. Ponadto na Reddicie jeden z użytkowników opublikował artwork, który przedstawia operatorów w pełnej krasie.

Oczywiście, na oficjalne informacje dotyczące Operacji Void Edge musimy poczekać do 15 lutego – wówczas na turnieju Six Invitational 2020 w Montrealu twórcy ujawnią szczegóły. Przypomnijmy, że Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege zadebiutowało 1 grudnia 2015 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

