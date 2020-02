News

Jeśli od dłuższego czasu nie braliście udziału w rywalizacji na wodach World of Warships, to firma Wargaming postanowiła Was do tego zachęcić, wydając na serwerach tytułu kolejną sporą aktualizację. Paczka opatrzona numerem 0.9.1 wprowadza do zabawy nowe okręty, dowódcę, mapę, a także specjalny system rankingowy dla potyczek w formule 7v7. Przy okazji w sieci pojawiła się prezentacja przywołanej aktualizacji, którą możecie zobaczyć poniżej.



Premiera wersji 0.9.1 to przede wszystkim sześć nowych ciężkich krążowników Wielkiej Brytanii przypisanych do rozmaitych tierów — Hawkins (V), Devonshire (VI), Surrey (VII), Albemarle (VIII), Drake (IX), Goliath (X). Obok tego możecie skorzystać z unikalnych zdolności nowego dowódcy, Andrew Cunninghama; a także wpłynąć na nową mapę – Wody Północy – którą zaprojektowano dla bitew okrętów poziomu VIII-X w trybach epicentrum i dominacji z trzema strefami kluczowymi.



Warto wspomnieć także o nowym, piętnastym już sezonie rankingowym w World of Warships, który wystartuje 26 lutego. Wraz z nim będziecie zmagać się w trybie wyścig zbrojeń zarezerwowanym dla okrętów tieru X w formule 7v7. Omawiana aktualizacja to także szereg poprawek dla interfejsu użytkownika oraz usprawnień samej produkcji. Pełną listę zmian w aktualizacji 0.9.1 znajdziecie pod tym adresem.

https://www.youtube.com/watch?v=Xe4gOiVa8ro&feature=emb_title

