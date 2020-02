Tencent postanowił zainwestować w niemieckie studio deweloperskie Yager, twórców Spec Ops: The Line

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi serwis GamesIndustry.biz, wczoraj niemieckie studio Yager otrzymało strategiczną inwestycję mniejszościową od chińskiego koncernu Tencent. Nowe środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój grupy, na grę The Cycle oraz inne projekty. Zespół powstał w 1999 roku i po ponad 20 latach istnienia w branży jest znany przede wszystkim z produkcji Spec Ops: The Line. Przy ogłoszeniu decyzji podkreślono jednak, że Tencent nie zamierza w żaden sposób wpływać na obecną strukturę czy strategię producenta, choć niewykluczone jest, że w przyszłości azjatycki gigant postanowi przejąć studio całkowicie. Sytuację skomentował także dyrektor generalny Yager, Timo Ullman, który powiedział, że razem z zespołem są zaszczyceni możliwością dołączenia do grona partnerów Tencent oraz przekonani, że zmiana znacząco wpłynie na zakres działalności studia zarówno poprzez uzyskanie dostępu do zasobów oraz sieci Tencent, jak i wykorzystanie wiedzy branżowej, którą posiada ta firma.

Tym samym więc studio Yager oficjalnie dołączyło do sporej wielkości zespołu innych firm, w których Tencent ma udziały, jak chociażby Riot Games, Ubisoft, Paradox Interactive czy Frontier Developments. Yager na ten moment zatrudnia 110 deweloperów i skupia się przede wszystkim na rozwoju swojej sieciowej free-to-play strzelanki The Cycle.

