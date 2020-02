News

W najnowszym wpisie na stronie zapowiedzianego jeszcze w minionym roku RPG-a Broken Roads, odpowiedzialne za niego studio Drop Bear Bytes zaprezentowało nowego członka swojego zespołu. Tym okazuje się Colin McComb, były pracownik Black Isle Studios, który w swojej karierze przyłożył się do sukcesów takich tytułów jak Fallout 2, Planescape Torment, Wasteland 2, Wasteland 3 oraz Torment Tides of Numenera. McComb objął kierownictwo nad artystyczną częścią projektu. Czym właściwie jest Broken Roads?



Drop Bear Bytes celuje w narracyjną grę RPG osadzoną w postapokaliptycznej wizji Australii. Na potrzeby Broken Roads do wirtualnego świata przeniesiono rzeczywiste lokacje i środowiska, a wszystko to ujęto w ręcznie rysowanej oprawie wizualnej. Całość bazuje na trzech filarach – eksploracji świata, taktycznej walce podzielonej na tury i rozbudowanym systemie moralności. Jednocześnie ekipa chce nieco namieszać w klasycznych rozwiązaniach erpegów i wzbogacić je o własne pomysły. Cóż, na pewno obecność doświadczonego dewelopera pomoże twórcom dopracować własną wizję i uniknąć szeregu wpadek.



Co z tego wyjdzie? Tego dowiemy się dopiero w 2021 roku, gdy Broken Roads trafi na PC i konsole.

