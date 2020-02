Tech

Aktualizacje dystrybuowane przez firmę Microsoft najłatwiej porównać do bombonierki – sięgasz po to, co podają, ale ostatecznie nie wiesz, na co trafisz. Niby gigant z Redmond oficjalnie zakończył już wsparcie dla systemu Windows 7, ale niestety nie tak, jak mogliby sobie to wyobrażać jego użytkownicy. Okazuje się, że do finalnej aktualizacji zakradł się błąd, który uniemożliwia standardowe wyłączenie systemu, informując, iż użytkownik nie posiada do tego uprawnień. Microsoft na razie poinformował jedynie, że pracuje nad ustaleniem przyczyn takiego stanu rzeczy, ale na szczęście użytkownicy forum reddit znaleźli już sposoby na obejście blokady.

Jak naprawić najnowszy błąd Windowsa 7?

Forumowicze donoszą, że istnieją dwie ścieżki „naokoło” problemu: pierwsza z nich zakłada stworzenie dodatkowego profilu użytkownika z uprawnieniami administratora. Po zalogowaniu na niego i przelogowaniu się na swój stary profil, Windows 7 powinien zamykać się poprawnie. Jednocześnie skuteczne jest także wywołanie kombinacji CTL+ALT+DEL i zamknięcie systemu za pomocą specjalnego guzika w prawym dolnym rogu ekranu.



Istnieje też jednorazowe rozwiązanie opisanego problemu, które wymaga skorzystania z polecenia Uruchom i ingerencji w domyślne ustawienia bezpieczeństwa kont użytkowników. Odsyłamy bezpośrednio do Quick Heal.

