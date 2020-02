News

Jeśli niecierpliwie wyczekujecie zaplanowanej na marzec premiery gry Mount & Blade II: Bannerlord w pecetowym katalogu Steam Early Access, to mamy coś, co umili Wam nadchodzące tygodnie. Ekipa odpowiedzialna za przygotowanie modyfikacji Perisno do Mount & Blade: Warband opublikowała właśnie jej finalną, opatrzoną numerem 0.99 wersję. Ta wprowadza do zabawy szereg nowych lokacji, mechaniki związane z religią oraz nowe AI dla sojuszniczych jednostek. Obok tego twórcy przygotowali sporo nowych opcji dla personalizacji moda, wprowadzili dodatkowe przedmioty do systemu craftingu, a także wyeliminowali masę błędów. Wszystko to, w samą porę, byście jeszcze przed premierą Bannerlord mogli przenieść się do fantastycznej krainy Perisno i poznali ją w pełnej krasie.



Perisno to totalna konwersja wydanego w 2010 Warband, która wprowadza do oryginału szereg zawartości charakterystycznej dla settingu light fantasy. Mapa rozgrywki została przeobrażona i rozszerzona o dodatkowe lokacje, w grze pojawiły się m.in. krasnoludy i elfy, a światem rządzi magia. Ta pozostaje jednak poza zasięgiem gracza. Twórcy obiecują masę nowych przygód i jednocześnie ostrzegają, że każda z mniejszych i większych frakcji charakteryzuje się nieco odmiennym podejściem do rozgrywki i posiada unikalne atuty.



Zainteresowani modem Perisno powinni udać się pod ten adres w ModDB lub pobrać ją z Warsztatu Steam. Mount & Blade: Warband to samodzielny dodatek do Mount & Blade opracowany przez studio TaleWorlds w 2010 roku.



Przy okazji przypominamy, że zgodnie z ostatnimi deklaracjami TaleWorlds wspomniane już Mount & Blade II: Bannerlord trafi do Wczesnego Dostępu Steam w marcu tego roku. Dokładana data debiutu nie została jeszcze wskazana, ale poinformujemy Was, gdy ją poznamy.

