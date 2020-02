News

Muzeum czołgów to gratka dla fanów II wojny światowej, ale wystawiane w nim eksponaty trzeba najpierw odrestaurować. Tank Mechanic Simulator jeszcze w tym miesiącu trafi na Steam.

Kolejny punkt ofensywy PlayWay na rynku symulatorów. W najnowszym komunikacie firma ogłosiła oficjalną datę premiery gry Tank Mechanic Simulator na PC za pośrednictwem Steam. Obok tego w sieci pojawił się nowy zwiastun produkcji łódzkiego studia DeGenerals, który załączyliśmy na końcu wiadomości. Tank Mechanik Simulator trafi na serwery Valve dokładnie 20 lutego.



Tank Mechanic Simulator to gra w całości poświęcona miłośnikom sztuki wojennej i czołgów z okresu II wojny światowej. Podczas zabawy wcielimy się we właściciela muzeum czołgów, który wyszukuje co ciekawsze okazy i po gruntownej renowacji prezentuje je odwiedzającym. Główny ciężar tytułu przesunięto na sam proces odnawiania pancernych pojazdów: renowację i wymianę części. Istotnym elementem zabawy będą także wycieczki terenówką w poszukiwaniu wraków i dostarczanie ich od warsztatu. Całość zaoferuje wiele modeli pojazdów, a także cykl dnia i nocy, który urozmaici nasze wyprawy.

gallery:13634

https://www.youtube.com/watch?v=rLsOcCTbTIo

