Minecraft z aktualizacją Netheru, twórcy dodali nowy surowiec Netherite

Na oficjalnym blogu gry Minecraft pojawiło się ogłoszenie o najnowszej aktualizacji dotyczącej wymiaru znanego jako Nether. Zmieniono nazwę tego miejsca – teraz jest to The Nether Wastes. Aktualizacja przede wszystkim wprowadziła do gry nowy rzadki (i naprawdę przydatny) surowiec o nazwie Netherite. Zastosowań ma sporo. Jest odporny na lawę i niezwykle wytrzymały. Co więcej, pod względem wytrzymałość jest nawet lepszy od diamentu. Jeśli pokryjemy nim broń naszego bohatera, znacząco zwiększymy zadawane obrażenia, a zbroja pokryta Netheritem zapewni nam znacznie większą ochronę i odporność na odrzut (knockback). Jakby tego było mało, surowiec jest również niewrażliwy na ogień oraz wszelkie wybuchy. No i możemy go wykorzystać do tworzenia różnych dekoracji.

Znalezienie Netherite’a będzie jednak niezwykle trudne – poza tym, że oczywiście znajduje się wyłącznie w The Nether Wastes, co oznacza walkę z potworami, tak najpierw musimy zlokalizować inny minerał znany jako Ancient Debris, który jest równie rzadki jak diament. Do wydobycia materiału będzie potrzebny kilof z diamentu, ewentualnie z netherite’u. Zdobyty w ten sposób Ancient Debris przetapiamy w Netherite Scrap i na koniec z niego, po dodaniu sztaby złota, wytwarzamy sztabę Netherite’u. Poza nowym surowcem, łatka wprowadza także dodatkowe biomy, jak Crimson Forest czy Soulsand Valley. Warto również zaznaczyć, że jest to aktualizacja typu snapshot, czyli taka, która nie została jeszcze ukończona, jednak twórcy zdecydowali się udostępnić ją graczom w takiej właśnie postaci, aby móc wypróbować ją przed oficjalną premierą.

Na koniec przypomnijmy, że Minecraft zadebiutowało w 2011 roku na pecetach i w ciągu kilku lat od premiery trafiło na większość platform sprzętowych.

