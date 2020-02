Walentynki również w Destiny 2, zapowiedziano Karmazynowe Dni

Społeczność

Maria Wawrzyniak

Deweloperzy ze studia Bungie po raz kolejny zorganizowali walentynkowe wydarzenie dla wszystkich graczy Destiny 2. Jak poinformowano na stronie głównej firmy, Karmazynowe Dni potrwają od 11 do 18 lutego, a wszelkie atrakcje będą dostępne za darmo. Przedstawiono nowe aktywności i unikalny sprzęt do zdobycia. Zainteresowani będą mieli okazję uhonorować więź łączącą Strażników na polu bitwy – w tym celu należy udać się do Shaxxa w Wieży. Nowości zaprezentowano również na specjalnie przygotowanym zwiastunie, który możecie znaleźć pod tym adresem. Dodatkowe szczegóły znajdziecie także w cotygodniowej notce deweloperskiej z serii Tydzień w Bungie.

Karmazynowe Dwójki powracają do Tygla w trakcie trwania wydarzenia, a wraz z nimi wybuchowa walka 2v2. Nie oddalaj się od swojego partnera. Zachowanie karmazynowej więzi zapewni każdemu z was zwiększoną regenerację zdolności. Jeśli zbytnio się od siebie oddalicie, przeciwnicy będą mogli zobaczyć każdy wasz ruch. Jeśli jednak wolisz zabrać swojego partnera na spacer w jednej z aktywności Destiny 2 w trybie PvE, Shaxx ma dla was zlecenia, które wykonacie w dwuosobowych drużynach. Po ukończeniu meczów Karmazynowych Dwójek oraz zleceń, ty i twój partner zostaniecie oblani deszczem cukierkowych serc. A żeby jeszcze bardziej osłodzić wam ten moment, w codziennych i cotygodniowych zleceniach dostaniecie podwójne PD. Za cotygodniowe zlecenia przyznawany będzie także jasny pył. Po zgromadzeniu zapasów słodkich serc, będzie je można wymienić u lorda Shaxxa na tematyczne nagrody Karmazynowych Dni, w tym dwa nowe egzotyczne Wróble. Działajcie w tandemie, aby pokazać jak silna jest wasza karmazynowa więź! Jeśli są to twoje pierwsze Karmazynowe Dni, lub nie udało ci się zdobyć wystarczająco dużo serc w ubiegłych latach, oprócz nowych Wróbli do zdobycia będą również nagrody z poprzednich wydarzeń.

