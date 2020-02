News

LM ,

Istotne doniesienia dla wszystkich, którzy łączą miłość do przygód Harry’ego Pottera z długimi sesjami w Rocket Reague. Blue Isle Studios opublikowało w sieci nowy zwiastun zapowiedzianej w minionym roku gry Broomstick League, by przy okazji ujawnić, że ta już niebawem wzbogaci katalog Steam Early Access platformy Valve. Zgodnie z informacjami ujawnionymi przez wydawcę Broomstick League rozpocznie fazę Wczesnego Dostępu dokładnie 5 marca. Rzućcie okiem na załączony poniżej zwiastun.



Broomstick League to gra sportowa, która pozwala nam wziąć udział w rozgrywkach fikcyjnej dyscypliny wzorowanej na Quidditchu z cyklu Harry Potter. Naszym zadaniem będzie umieszczenie piłki w bramce przeciwnej drużyny, a wszystkie nasze akrobacje i sztuczki wykonamy na latającej miotle. Całość rozgrywką nawiązuje do uznanej przez fanów gry Rocket League od studia Psyonix. Twórcy przygotowali kilka trybów do zabawy w pojedynkę i w sieci, masę różnorodnych taktyk i możliwość obserwowania zmagań zarówno z perspektywy pierwszej, jak i trzeciej osoby.



Virtual Basement szacuje, że finalna wersja gry Broomstick League pojawi się na PC najpóźniej za 12 miesięcy.

gallery:13245

https://www.youtube.com/watch?v=rFrBNr8j97A&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl