Zapowiedziano Kingdom Hearts: All-in-One Package, pakiet wszystkich odsłon serii

Maria Wawrzyniak ,

Przedstawiciele firmy Square Enix ujawnili wydanie Kingdom Hearts: All-in-One Package – zestaw będzie zawierać Kingdom Hearts: The Story So Far oraz Kingdom Hearts III.

Square Enix oficjalnie zapowiedziało Kingdom Hearts: All-in-One Package, zestaw zawierający gry Kingdom Hearts: The Story So Far oraz Kingdom Hearts III. Oznacza to, że otrzymamy wydanie zawierające wszystkie części serii i ich rozszerzenia łącznie z najnowszą odsłoną – jedynym wyjątkiem jest dodatek Kingdom Hearts III Re:Mind, który miał swoją premierę 23 stycznia bieżącego roku. Na ten moment wiemy, że wydanie All-in-One Package zadebiutuje 17 marca bieżącego roku w Stanach Zjednoczonych. Możemy być jednak prawie pewni, że premiera w Europie będzie miała miejsce w podobnym terminie. Wydawca zaznaczył w informacji prasowej, że fani marki otrzymają dotychczasowe dzieje i mogą liczyć na aż dziesięć doświadczeń. Nie wiadomo jednak, dlaczego firma zdecydowała się nie dołączać do zestawu dodatku Re:Mind, przez co tak naprawdę wszystkiego nie dostajemy, a chętni będą musieli wspomniane rozszerzenie dokupić.

Zawartość Kingdom Hearts: All-in-One Package

Kingdom Hearts FINAL MIX

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts II FINAL MIX

Kingdom Hearts 385/2 Days

Kingdom Hearts Birth by Sleep FINAL MIX

Kingdom Hearts Re:coded

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep: A fragmentary passage

Kingdom Hearts X Back Cover

Kingdom Hearts III

