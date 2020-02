Produkcja nowego filmu z serii Mad Max ma rozpocząć się jeszcze w tym roku

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi między innymi serwis Screen Rant, najnowszy film z popularnego cyklu Mad Max o tytule The Wasteland dostał zielone światło, dzięki czemu produkcja ma rozpocząć się jeszcze jesienią bieżącego roku. Reżyserem po raz kolejny będzie oczywiście George Miller – twórca tak naprawdę już w zeszłym roku potwierdził, że bardzo chętnie opowiedziałby dalszą część historii w postaci dwóch nowych części serii, jednak wówczas problemem miały być ustalenia z wytwórnią Warner Bros. Wygląda jednak na to, iż wszyscy ostatecznie się ze sobą dogadali. Zdjęcia do Mad Max: The Wasteland będą kręcone w Australii. Nie znamy aktualnie daty premiery lub jakichkolwiek szczegółów na temat warstwy fabularnej, ale możemy być pewni, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy Miller poczęstuje nas pierwszymi detalami.

