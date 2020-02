News

Jeśli w dobie oczekiwania na tak z dawna zapowiedzianą, że niemal już zapomnianą grę The Elder Scrolls VI lubicie czasem zajrzeć do znajomych zakątków prowincji Skyrim, to mamy coś, co znacznie umili Wam wycieczki na Północ. Modder znany jako omega2008 podzielił się z nami efektami swojej pracy, nad upiększeniem oprawy wizualnej gry Skyrim Specjal Edition. Mod o nazwie Picturesque skupia się przede wszystkim na znacznej poprawie dostępnych w grze warunków atmosferycznych, ale wraz z dodatkowym liftingiem pozostałych elementów oprawy wideo, wygląda dalece obiecująco. Twórca zaznacza, że jego celem było utrzymanie zarówno spójności, jak i jednorodności prowincji Skyrim, tak by nic nie zaburzało naszej immersji. Cóż, patrząc na załączone przez niego screeny, możemy zakładać, że mu się udało.



Rzućcie okiem na załączoną do wiadomości galerię, a jeśli ta wzbudziła Wasze zainteresowanie, to wszystkie pliki moda Picturesque wraz z instrukcją instalacji znajdziecie pod tym adresem.

Mod powstał z myślą o grze The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition firmy Bethesda, wydanej na PC w 2016 roku.

gallery:13623

