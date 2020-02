News

Morawskie lasy, zaginiona córka i horror psychologiczny. Te trzy elementy mają wspólny mianownik – najnowszą produkcję studia CBE Software zatytułowaną Someday You’ll Return. Zapowiedziana jeszcze w minionym roku gra łączy elementy takich tytułów jak Outlast 2 i Firewatch, z silnymi inspiracjami seriami Resident Evil i Silent Hill. Wszystko to stanie się naszym udziałem już niebawem — CBE Software opublikowało w sieci najnowszy zwiastun gry Someday You’ll Return, a wraz z nim oficjalną datę premiery tytuł na PC Steam. Tę wyznaczono na 14 kwietnia, rzućcie okiem na załączony poniżej materiał wideo.



W toku rozgrywki trafimy do lasów na czeskich Morawach, by tam ruszyć tropem zaginionej córki protagonisty. Dziewczyna o imieniu Stela ma zwyczaj uciekania z domu, ale tym razem nasz bohater, Daniel, przeczuwa coś gorszego. Na miejscu czeka na niego bujna flora wschodniego zakątka Czech i oczywiście walka z własnymi lękami i koszmarami.



CBE Software obiecuje angażującą opowieść, która doprowadzi nas do jednego z wielu zakończeń uwarunkowanych podejmowanymi przez nas decyzjami. W pakiecie otrzymujemy możliwość wytwarzania wyposażenia; ważenia mikstur z zebranych ziół; wspinania się po ścianach; a także nawigowanie z wykorzystaniem smrtfona i zabawę w tropiciela z kolekcjonowaniem zebranych poszlak włącznie. Na pierwszy rzut oka ekipa chce oderwać łatkę typowego symulatora chodzenia w konwencji horroru, więc pozostaje trzymać kciuki za równie wciągającą zarówno fabułę, jak i mechanikę rozgrywki.

