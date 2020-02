Plotka: Ratchet & Clank powrócą w tytule premierowym na PlayStation 5

News

Dostaniemy nowego Ratcheta i Clanka pomiędzy Marvel’s Spider-Man i kontynuacją na PlayStation 5. Mam przeczucie, że to będzie jeden z tytułów premierowych. Ta gra była w produkcji w studiu Insomniac od dawna.

Takie rewelacje w swoim podcaście Sacred Symbols przekazał jego gospodarz, Colin Moriarty. Dla osób planujących wczesny zakup nowej konsoli Sony to znakomita wiadomość – seria praktycznie nie schodzi poniżej standardowego dla siebie wysokiego poziomu. Trzeba mieć jednak na uwadze, że na razie są to tylko nieoficjalne doniesienia, do których producent PlayStation 5 w żaden sposób się nie odniósł.

Zakładając jednak, że Insomniac faktycznie pracuje nad grą spod znaku Ratchet & Clank na PS5, można domniemać, że studio podzieliło się na dwa zespoły (drugi może dłubać już przy nowym Spider-Manie).

