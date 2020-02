News

Jeśli zainteresowała Was zapowiedziana jeszcze w 2018 roku gra Atomic Heart, to mamy coś, co umili czas oczekiwania na wciąż nieustaloną datę premiery tytułu. Redakcja 4games złożyła wizytę studiu Mundfish i tam mogła zapoznać się z garścią nowinek dotyczących projektu. Okazuje się, że produkcja zapowiadana wcześniej jak pierwszoosobowa strzelanina, to raczej immersive sim, któremu znacznie bliżej do takich tytułów jak BioShock czy Prey.



Jak ujawnił Alexey Makarenkov z 4games, Atomic Heart zaoferuje zarówno starcia z wykorzystaniem broni palnej, jak i białej. Obok tego będziemy eksplorować zróżnicowane lokacje w poszukiwaniu elementów wyposażenia, wytwarzać własne za pomocą systemu craftingu, a także rozwiązywać rozmaite zagadki środowiskowe. W skrócie – Atomic Heart powinni mieć na oku fani wspomnianych już marek, ale z pewnością znajdzie się tu też coś dla miłośników Metro czy Dishonored.



Atomic Heart wciąż pozostaje tajemnicze. Gra przeniesie nas do alternatywnej wersji Związku Radzieckiego, gdzie jako agent wybierzemy się do placówki badawczej, która zerwała kontakt z Wielkim Bratem. Tam czekają na nas przeróżne cuda i dziwy, ale twórcy postawili na bardzo oryginalną kreację świata, która zapewne nie raz nas zaskoczy. Rzućcie okiem na załączony poniżej materiał.



Atomic Heart zmierza na PC, PlayStation 4 i Xbox One, ale wciąż bez konkretnej daty premiery.

https://www.youtube.com/watch?v=cq6dWekmDiw

