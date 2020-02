Microsoft uruchomił nowy program, w ramach którego wyłapujący w zabezpieczeniach luki gracze mogą nieźle zarobić

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Przedstawiciele firmy Microsoft ogłosili niedawno XBOX Bounty Program, w ramach którego zobowiązali się nagradzać użytkowników określonymi sumami pieniędzy za znalezienie bardziej lub mniej poważnych luk w zabezpieczeniach sieci Xbox Live oraz powiązanych z nią usług. Proponowane kwoty rozpoczynają się od 500 dolarów (za najmniej groźne usterki i błędy), a kończą nawet na 20 tysiącach (słownie: dwudziestu!) dolarów. W tym przypadku chodzi jednak o luki krytyczne, które pozwalają zdalnie przejąć całkowitą kontrolę nad konsolą danego użytkownika. Firma zaznaczyła jednak, że dla wyjątkowych sytuacji (nie wiemy jednak, co to dokładnie oznacza) przewidziane sumy mogą być jeszcze wyższe. Wśród problemów wymieniono również spoofing, czyli ataki polegające na podszywaniu się pod zupełnie inny element systemu – za znalezienie ich firma zapłaci do 5 tysięcy.

Choć może się tym zająć każdy, kto będzie zainteresowany zarobkiem, tak aby zdobyć pieniądze, luka musi być świeża i możliwa do odtworzenia na najnowszej wersji Xbox Live. Dodatkowo do każdego zgłoszenia trzeba dołączyć dokładną instrukcję, w której wyjaśnimy inżynierom firmy, jak uruchomić dany błąd. Szczegóły znajdziecie na oficjalnej stronie.

