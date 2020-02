Zapowiedziano nowe filmy na podstawie Silent Hill oraz Fatal Frame

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Podczas pewnego wywiadu z francuskim magazynem Allocine reżyser Christopher Gans zdradził (via GameRant) istnienie nowych filmów na podstawie kultowych gier: Silent Hill oraz Fatal Frame (lub Project Zero, jak kto woli). Zgodnie ze słowami reżysera, pierwszy zostanie osadzony w niewielkim amerykańskim miasteczku, w którym rządzić będzie purytanizm. Jeśli chodzi o drugi, w planach jest osadzenie go w nawiedzonym japońskim domu. Francuski reżyser nie zdradził jednak żadnych szczegółów. Wiemy jednak, że nad filmem o Silent Hill Gans pracuje między innymi z Victorem Hadidą, producentem wykonawczym filmów Resident Evil. Są to na pewno dobre wieści dla fanów marki, którzy byli przekonani, że ta najzwyczajniej w świecie umarła – wychodzi na to, że wciąż żyje, tyle że w trochę innej formie.

Mamy dwa projekty horrorów z Victorem Hadidą; pracuję nad adaptacją gry wideo Project Zero (Fatal Frame). Akcja będzie rozgrywać się w Japonii. Nie zamierzam odchodzić od korzeni nawiedzonego domu japońskiego. Pracujemy również nad nowym Silent Hill – projekt będzie rozgrywać się w małym amerykańskim miasteczku, spustoszonym przez purytanizm.

