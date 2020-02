Pierwszy zwiastun filmu Szybcy i wściekli 9

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Doczekaliśmy się pierwszego zwiastuna filmu Szybcy i wściekli 9 (Fast & Furious 9), czyli kolejnej odsłony kultowego cyklu filmów akcji. Część z elementów filmiku niektórzy mogą uznać za spoilery, aczkolwiek są to raczej rzeczy, których trudno uniknąć przed samą premierą, bo po prostu prawie na pewno pojawią się w innych kampaniach marketingowych.

Tak czy inaczej, zwiastun częstuje kilkoma niespodziankami, pozwalając zobaczyć w akcji takich bohaterów, jak Jacoba (John Cena), czyli brata Doma (Vin Diesel). W zwiastunie pojawił się również Han (Sung Kang), co jest dość zaskakujące, bo prawdopodobnie wszyscy myśleli, że bohater zginął w trzeciej części (Szybcy i wściekli: Tokio Drift). Film Szybcy i wściekli 9 zadebiutuje na wielkich ekranach 22 maja bieżącego roku. Reżyserem produkcji jest Justin Lin.

https://youtu.be/FUK2kdPsBws

Warto wspomnieć również, że premierze filmu będzie towarzyszyć również debiut gry Fast & Furious: Crossroads, która pojawi się na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Za tworzenie produkcji odpowiada studio Slightly Mad Studios, które znane jest głównie z serii Project CARS oraz Need for Speed: Shift.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis