Zmora fanów Obliviona teraz także w Skyrim, dzięki modyfikacji

Jeśli należycie do grona miłośników serii The Elder Scrolls i ubolewaliście nad faktem, iż twórcy Skyrima porzucili większość znanych z wcześniejszych odsłon daedrycznych stworów, to nie jesteście jedyni. Z podobnego założenia wyszedł modder znany jako DracoWarrior729, który przywrócił do świata Tamriel osławionego Daedrotha. Miękki transfer modelu w obrębie tej samej serii pozwolił zachować wszystkie podstawowe przymioty stwora, a ten trafi do Skyrim z pomocą kolejnych wrót Oblivionu. Rzućcie okiem na załączoną do wiadomości grafikę, a jeśli jesteście gotowi nieco uprzykrzyć sobie dovahkiiński żywot, to moda znajdziecie pod tym adresem.



Modyfikacja Beasts of Oblivion — Daedroth powstała z myślą oryginalnym wydaniu The Elder Scrolls V: Skyrim na PC.

