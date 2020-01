Valve wprowadziło garść poprawek do najpopularniejszych map Counter-Strike: Global Offensive. Zmiany na Mirage, Dust2 i Train

News

Jeśli od dłuższego czasu nie mieliście okazji logować się na serwerach CS-a, to zapewne po powrocie do najpopularniejszych turniejowych map, może Was czekać sporo niespodzianek. W najnowszej aktualizacji do Counter-Strike: Global Offensive Valve wprowadziło szereg ulepszeń i urozmaiceń dla kilku aren: Mirage, Dust2, Train, Studio i Cache. Dla przykładu, jeśli zagracie na Mirage po stronie terrorystów, udacie się na punkt A i ustawicie z AWP w pałacu, to po zmianach możecie przestrzelić już ścianę w bliższym rogu rusztowania i tym samym zranić lub zabić czekającego z zasadzką antyterrorystę. To akurat jedna z większych zmian, ale pozostając przy Mirage, warto wspomnieć też o ławeczce w pobliżu wejścia do connectora, z której będziecie mieć lepszy widok na okno. W kilku przypadkach Valve przygotowało też optymalizację, nieco poprawiło oprawę wizualną, naprawiło błędy czy otworzyło skyboxy, co otwiera nowe opcje dla rzucania granatów dymnych i powiązanych z nimi taktyk. Pełną listę zmian znajdziecie pod tym adresem.



Counter-Strike: Global Offensive dostępne jest na PC Steam w modelu free-to-play.

