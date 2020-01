The Sims świętuje dwudziestolecie z dwudziestoma milionami graczy w The Sims 4

News

Maria Wawrzyniak ,

W najnowszym raporcie finansowym firmy Electronic Arts podsumowującym miniony kwartał znalazła się pewna informacja, która prawdopodobnie wzbudzi zainteresowanie wielu osób. EA poinformowało bowiem, że w The Sims 4 zagrało już ponad 20 milionów użytkowników. Choć nie wiemy, jak ma się to do sprzedaży produkcji, tak nie można mieć wątpliwości co do tego, że jest ona popularna. A jakby tego było mało, w tym roku marka The Sims obchodzi swoje dwudzieste urodziny – z tej okazji aktualnie możecie nabyć czwórkę razem z dodatkami w promocji. W trakcie omawiania raportu prezes Electronic Arts, Andrew Wilson, zdradził również, że studio Maxis aktualnie myśli nad kolejną odsłoną, która ma położyć znacznie większy nacisk na funkcje sieciowe, jak na przykład interakcje z innymi graczami czy… rywalizację. Nie wiemy oczywiście, co miałoby to dokładnie oznaczać – w przeszłości istniało chociażby The Sims Online, które wprowadziło do marki elementy sieciowe, jednak okazało się słabą grą.

The Sims 4 zadebiutowało 2 września 2014 na komputery osobiste, natomiast 17 listopada 2017 pojawiła się na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Ubiegły rok był dość intensywnym okresem dla fanów produkcji, która otrzymała aż cztery rozszerzenia: StrangerVille, Wyspiarskie Życie, Krainę Magii oraz Uniwersytet.