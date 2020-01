News

LM ,

Chociaż wielu deweloperów i wydawców wyciska siódme poty z poszczególnych platform sprzętowych dla przygotowania jeszcze atrakcyjniejszej oprawy wizualnej w grach, to chyba żadna z nich nie może równać się z najnowszym Microsoft Flight Simulator. Twórcy uraczyli nas kolejną porcją krótkich materiałów wideo z gry i trzeba przyznać, że robią wrażenie. Realistyczny model lotu i świetnie przeniesiona do wirtualnego świata Ziemia to jedno, ale poziom dopracowania samolotów i odwzorowanie warunków atmosferycznych mogą zachęcić do zabawy także tych, którzy jak dotąd stronili od symulatorów lotu. Wydaje się, że na tym poletku Microsoft ma murowane szanse na komercyjny sukces i pozostaje tylko wyczekiwać oficjalnej daty premiery.



Microsoft Flight Simulator ma zadebiutować jeszcze w tym roku na PC i Xboksie One.

https://www.youtube.com/watch?v=5rPWVYlRpLw

https://www.youtube.com/watch?v=6rVgMG0z7ZA

https://www.youtube.com/watch?v=ikbFiXDibW0

https://www.youtube.com/watch?v=GqM9oJbtAPk

https://www.youtube.com/watch?v=_prSVh0kCrU

https://www.youtube.com/watch?v=Pr2YC3t4DzM

https://www.youtube.com/watch?v=4PYjyiZNr7Q

https://www.youtube.com/watch?v=yFtVvpV33F4

