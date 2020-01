Code Vein otrzymało pierwszy pakiet DLC – Hellfire Knight

News

Tym razem coś dla fanów najnowszego RPG akcji w klimatach souls-like od studia Shift. Jeszcze dziś Bandai Namco Entertainment wyda na serwerach gry Code Vein pierwszy pakiet dodatkowej zawartości do gry — Hellfire Knight. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wydawcę DLC wprowadzi do gry nowych przeciwników, elementy uzbrojenia, umiejętności oraz rozbudowaną lokację, w której znajdziemy też nowe kostiumy dla swoich towarzyszy. Pakiet debiutuje dzisiaj na wszystkich dedykowanych platformach sprzętowych – PC, PlayStation 4 i Xbox One, gdzie zakupicie go samodzielnie (ok. 40 PLN) lub otrzymacie w ramach przepustki sezonowej do wydania Deluxe. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości zwiastun.



Code Vein to najnowsza produkcja ekipy odpowiedzialnej m.in. za serię God Eater. Tytuł łączy estetykę charakterystyczną dla anime, wymagający model walki rodem z gier studia FromSoftware oraz dynamiczną zabawę z szeregiem elementów RPG. Code Vein zadebiutowało we wrześniu minionego roku na PC i konsolach ósmej generacji. Początkowo wydawało się, że gracze wolą spędzać godziny w rozbudowanym kreatorze awatarów, by tworzyć postaci z kultowych anime, niż grać w samo Code Vein, ale ostatecznie gra znalazła oddane grono fanów.

https://www.youtube.com/watch?v=2hsGd5ypQQU

