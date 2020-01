Drugie życie Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth z pakietem wysokiej jakości tekstur

News

Wygląda na to, że teksturowanie klasycznych gier na potrzeby oficjalnych remasterów już niedługo odejdzie do lamusa. Wszystko za sprawą narzędzi wspomaganych przez AI, które nie tylko potrafią przeskalować pliki go wyższych rozdzielczości, ale też symulować brakujące piksele, by zachować zgodność z oryginałem i podnieść ich jakość. Tym razem do zabiegu przystąpiło wydane w 2006 roku na PC Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth. Modder znany jako Ridiculous Death przygotował ważący ponad 5,5 GB pakiet do produkcji studia Headfirst, który poprawia jakość wszystkich dostępnych w oryginale tekstur. Niestety rzeczona produkcja nie zestarzała się najlepiej, więc raczej nie zachęci młodszych fanów Lovecrafta, ale jeśli planowaliście po nią sięgnąć, to z Sharp Corners of the Earth z pewnością będzie grało się nieco przyjemniej. Rzućcie okiem na załączoną do wiadomości galerię.



Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth to przygodowa gra akcji utrzymana w konwencji horroru i wydaje się, że jak dotąd jedna z najlepszych growych adaptacji prozy H.P. Lovecrafta. Podczas zabawy przeniesiemy się do osady Innsmouth, by jako detektyw Jack Walters prowadzić śledztwo, ale nasze poszukiwania szybko zmienią swoje oblicze, gdy do głosu dojdą Wielcy Przedwieczni.

