Xbox naprawia problem powiadomień o osiągnięciach zasłaniających napisy

Maria Wawrzyniak

Koniec z irytującymi powiadomieniami o osiągnięciach, które bardzo często zasłaniały napisy i doprowadzały tym sposobem użytkowników konsoli do białej gorączki! Jak donosi serwis World of Xbox, pracownicy z firmy Microsoft zajmujący się Xboksem One postanowili przygotować rozwiązanie – teraz każdy będzie mógł wejść w ustawienia powiadomień wyskakujących na ekranie (najczęściej w najmniej oczekiwanych i nieodpowiednich momentach), aby zmienić ich położenie. Do wyboru będzie aż sześć lokacji: środek oraz boki ekranu zarówno w górnej, jak i dolnej części. Na ten moment funkcję mogą testować jedynie zapisani do programu Insider z kręgu Alpha lub Alpha Skip Ahead posiadający najnowszą wersję systemu. Jeżeli jednak opinie po przeprowadzonych testach będą pozytywne, Microsoft zamierza udostępnić funkcję wszystkim pozostałym. Warto jednak zaznaczyć, że ustawienie położenia powiadomień o osiągnięciach będziemy ustawiać dla każdej gry, co oznacza, że nie możemy dla jednej produkcji wybrać prawego roku, a dla innej lewego. Twórcy danej gry będą mogli również poprosić o umieszczenie powiadomień w danym miejscu – wówczas osiągnięcia będą pojawiać się tam, gdzie zażyczą sobie tego deweloperzy.

