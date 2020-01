Wyzima w stylu noir w nowej modyfikacji do Wiedźmina – oto Maskarada

News

Chociaż na łamach Gram.pl piszemy o modach często, to rzadko zdarza nam się to robić za namową odpowiedzialnego za modowaną grę studia. Tym razem właśnie tak jest – CD Projekt RED podrzucił na oficjalnych mediach marki Wiedźmin modyfikację fabularną do pierwszej odsłony cyklu. Maskarada to dodatkowa przygoda, która rozgrywa się już po wydarzeniach zaprezentowanych w Wiedźmin 3: Dziki Gon. Do Wyzimskiego podgrodzia przybywa karawana kupiecka z Vengerbergu, a wraz z nią morderca. Oczywiście głównym podejrzanym jest doppler, ale czy to on zabił? Całość przykuje nas do ekranu na około 8 godzin, podczas których wypełnimy 14 nieliniowych zadań.



Warto podkreślić, że za opracowanie moda odpowiada grupa eLeR Creative, która współtworzyła takie przygody jak Wesele i Wiedźminkołaj, dystrybuowane wraz z grą Wiedźmin na GOG.com.



Wiedźmin zadebiutował w 2007 roku wyłącznie na PC.

