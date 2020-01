Statek w EVE Online wylicytowany za prawie 33 tysiące dolarów, które zostaną przekazane dla Australii

News

Jakiś czas temu w EVE Online wystartowało wydarzenie pod tytułem PLEX for Good, którego głównym celem jest zachęcenie graczy do przekazywania wolnej waluty z gry oraz różnych przedmiotów na aukcję. Po jej zakończeniu równowartość cyfrowych pieniędzy zostanie zamieniona na prawdziwą gotówkę i w całości przekazana fundacji Czerwonego Krzyża, aby pomóc Australii. Co ciekawe, na aukcji pojawiła się między innymi maszyna Kelona Darklighta – użytkownika, który w 2016 roku wygrał turniej PvP oraz zdobył legendarny statek o nazwie Złoty Magnat. I chociaż ta zdecydowanie nie jest najpotężniejszym statkiem w grze, tak na pewno jest jednym z najrzadszych. Ostatecznie cudo wylicytował Scott Manley, twórca prowadzący kanał na YouTubie, gdzie zajmuje się głównie nauką kosmosu. Złoty Magnat kosztował go 1 001 001 PLEX’a, co w przeliczeniu na prawdziwą gotówkę daje prawie 33 tysiące dolarów, czyli około 128 tysięcy złotych.

Jak już wspomnieliśmy, równowartość cyfrowych pieniędzy zostanie zamieniona na prawdziwą gotówkę, po czym powędruje na konto fundacji pomagającej Australijczykom. Pozostaje więc pochwalić Manleya za gest i mieć nadzieję, że takie akcje będą organizowane częściej. Przypomnijmy, że EVE Online zadebiutowało 6 maja 2003 roku wyłącznie na komputerach osobistych.