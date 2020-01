News

Niezależna grupa deweloperów, która podpisuje się jako Zero Six Team, podzieliła się z nami pierwszymi konkretami swojego projektu. Tym okazuje się taktyczna trzecioosobowa strzelanka, która czerpie inspiracje z serii SOCOM: Zero Six – Behind Enemy Lines. Tytuł jest na wczesnym etapie procesu deweloperskiego i na razie jeszcze bez choćby przybliżonej daty premiery. Twórcy planują po raz kolejny dostarczyć graczom zabawę jako członkowie sił specjalnych NAVY Seal, a poniżej znajdziecie galerię pierwszych screenów i grafik koncepcyjnych z rzeczonej produkcji.



Zgodnie z informacjami ujawnionymi przez deweloperów Zero Six – Behind Enemy Lines zaoferuje mroczną opowieść o działaniach sił specjalnych w immersyjnej kampanii fabularnej, a na dokładkę otrzymamy nastawiony na rywalizację sieciowy tryb wieloosobowy. Co ciekawe, chociaż całość mamy obserwować w trzeciej osobie, to podczas zabawy mogą pojawić się sekwencje typowe dla FPS-ów. Całość zbudowano na silniku graficznym Unreal Engine 4, który obok podatnych na zniszczenie elementów otoczenia zapewni nam dynamiczny cykl dobowy.



Całość zapowiada się nieźle, aczkolwiek z oceną warto powstrzymać się do prezentacji pierwszych materiałów z rozgrywki. Będziemy śledzić rozwój projektu i informować Was na bieżąco o kolejnych nowinkach.



Mamy na pokładzie fanów SOCOM?

