Gdy Skyrim spotyka Zeldę – powstaje modyfikacja Breath Of The Wildrim

News

LM ,

Podczas gdy dziesiątki modderów spędziły steki godzin na przygotowaniach jeszcze bardziej realistycznych tekstur dla The Elder Scrolls V Skyrim, niektórzy postanowili obrać zupełnie inny kierunek artystyczny. Jednym z nich jest użytkownik forum reddit znany jako ReallyBigSandwich. Jako wielki fan gry The Legend of Zelda: Breath of the Wild postanowił przygotować pakiet tektur dla pełnej zawartości gry Bethesdy, który nada grze wygląd wspomnianego hitu Nintendo.



Jako główną inspirację wskazuje moda Artistic Skyrim Overhaul i zaprasza chętnych do wspólnej pracy, gdyż – jak sam zaznaczył – wykonanie całej modyfikacji na własną rękę zajęłoby mu wieczność. Rzućcie okiem na załączoną do wiadomości galerię Breath Of The Wildrim.

Jak Wam się podoba mariaż Zeldy ze Skyrimem?

gallery:13520

Jeśli modowanie, to tylko na PC – bogata oferta pecetowych tytułów w ofercie Sferis.pl.