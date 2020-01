Fenomenalne RPG Disco Elysium teraz także z trybem Hardcore

News

Studio ZA/UM wydało na pecetowych serwerach najnowszy pakiet poprawek do swojego utytułowanego fabularnego RPG-a – Disco Elysium. Wydana w październiku minionego roku produkcja doczekała się wsparcia dla monitorów ultrapanoramicznych oraz dodatkowego trybu rozgrywki, który z pewnością przypadnie do gustu fanom największych wyzwań – Hardcore Mode. Wraz z nim gra nałoży na nas szereg ograniczeń, które zmuszą nas do jeszcze większego przemyślenia kolejnych działań: mniejsza szansa na sukces przy rzutach; mniej pieniędzy; wyższe ceny; i dużo większe znaczenie wszystkiego, co uda nam się zdobyć podczas rozgrywki. Co ważne, dla zachowania odpowiedniej równowagi podczas zabawy w trybie Hardcore nasz bohater będzie otrzymywał więcej punktów doświadczenia za zrealizowane zadania, ale to raczej nie rozwiąże wszystkich naszych problemów. Jeśli targa Wami ambicja, czy zwyczajny masochizm, to twórcy przygotowali coś specjalnie dla Was.



Disco Elysium okazało się jedną z najlepszych gier RPG minionego roku, aczkolwiek wciąż nie jest to gra dla każdego fana gatunku – głównie z uwagi na duży nacisk na aspekty fabularne i brak starć z przeciwnikami. Jednym słowem — dużo czytania, ale lektura warta polecenia, co potwierdził Myszasty w swojej recenzji Disco Elysium. Przy okazji warto wspomnieć, że po udanej premierze na PC twórcy zapowiedzieli wydanie gry na konsolach PlayStation 4 i Xbox One, które powinno ukazać się jeszcze w tym roku.

https://www.youtube.com/watch?v=VPP0Uy34u94&=&feature=youtu.be

