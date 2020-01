Commandos 2: HD Remaster i o jedna zmiana za dużo? Gracze krytykują brak swastyk w grze

News

Jeśli z nadzieją spoglądaliście w kierunku nostalgicznej wycieczki do 2001 roku za sprawą odświeżonego wydania gry Commandos 2 – HD Remaster – to mamy coś, co może Was zaniepokoić. Okazuje się, że podczas prac nad debiutującym dzisiaj na PC wydaniem ekipa ze studia Yippee! Entertainment postanowiła ocenzurować oryginał i wyrzuciła z niego wszystkie symbole, portrety czy przemówienia, które mogłyby naruszać prawo w dowolnym z krajów. Taka decyzja ma sprawić, że Commandos 2: HD Remaster ukaże się dzisiaj bez żadnych dodatkowych opóźnień w jednej, identycznej wersji na wszystkich dedykowanych rynkach. Twórcy podkreślili jednocześnie, że do zakupu nikogo zmuszać nie będą, a usunięta przez nich zawartość nie ma żadnego realnego wpływu na rozgrywkę. No właśnie, nie ma?



Commandos 2: HD Remaster jeszcze dzisiaj ukaże się na PC, a w planach jest również wydanie gry na konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Na potrzeby odświeżonego wydania przygotowano m.in. poprawioną oprawę wizualną, interfejs użytkownika czy misje samouczka. Wszystko to ma zachęcić młodszych graczy do zapoznania się z serią, a także nieco obniżyć próg wejścia, ale jak widać, twórcy dorzucili jeszcze swoją poprawkę na karty historii.

Wydawcą tytułu jest Kalypso Media, które także dzisiaj dostarczy na rynek Praetorians: HD Remaster.

https://www.youtube.com/watch?v=PwSM-lpXVqo

