Paradox Interactive podało oficjalną datę premiery zapowiedzianego jeszcze przy okazji ubiegłorocznego konwentu PDXCON pakietu DLC do strategii Hearts of Iron IV – La Résistance. Poświęcony bojownikom francuskiego ruchu oporu dodatek zadebiutuje na komputerach osobistych dokładnie 25 lutego. La Résistance zaoferuje zupełnie przebudowane cele narodowe dla Francji, znacznie rozbudowaną kampanię dla Hiszpanii, nowe drzewko celów narodowych dla Portugalii oraz zupełnie nowe mechaniki. Jedną z nich będzie łamanie szyfrów, które pozwoli nam zdobyć z wyprzedzeniem informacje o planach wroga, które możemy wykorzystać podczas rozstawiania własnych dywizji. Obok tego Paradox wprowadza na pole walki także szpiegów, którzy będą kolaborować z innymi rządami, wspierać francuski ruch oporu czy szkolić się w pozyskiwaniu określonego typu informacji.



Hearts of Iron IV zadebiutowało 6 czerwca 2016 roku wyłącznie na PC. Omawiane tu La Resistance jest piątym płatnym rozszerzeniem do gry po: Together for Victory, Death or Dishonor, Waking the Tiger i Man the Guns. Nad produkcją i rozwojem gry czuwa Paradox Development Studio.

https://www.youtube.com/watch?v=rH0atlfbfzw

