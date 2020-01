Premiera Dragon Hall Tavern, fanowskiego dodatku do The Elder Scrolls V: Skyrim

News

Dobra wiadomość dla wszystkich, którym wciąż nie dość przygód w świecie Skyrima. Modder znany jako KnightrangersGuild podzielił się z nami swoją modyfikacją zatytułowaną Dragon Hall Tavern – obszerną, powstającą przez długie lata i rozmiarami dorównującą dodatkom. Ta została sfinalizowana jeszcze w tamtym roku, ale potem odeszła gdzieś w zapomnienie i dopiero niedawno twórca postanowił upublicznić projekt. Całość dedykowana jest fanom gier z gatunku RPG, którego masę elementów wprowadzono do Dragon Hall Tavern.



Mod oferuje graczom szereg niespodzianek, ale te zostaną oddane na ich ręce dopiero po zrealizowaniu dedykowanych im zadań. Autor przygotował nawet rozbudowany wątek główny, ale dostęp do niego otrzymamy dopiero po wykonaniu szeregu pomniejszych misji, które zapewnią nam rozpoznawalność w świecie moda. Całość przeznaczona wyłącznie dla dorosłych fanów Skyrim, a obok nowych lokacji, misji czy wyposażenia, możemy liczyć też na urozmaicone mechanizmy rozgrywki i gildię, po której szczeblach wespniemy się na sam szczyt. Dragon Hall Tavern udostępniono zarówno dla klasycznego Skyrima, jak i ulepszonego wydania Special Edition. Rzućcie okiem na załączone do wiadomości screeny.

gallery:13518

