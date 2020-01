Edycja kolekcjonerska gry Resident Evil 3 jest już dostępna w przedsprzedaży w Europie

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeśli zaliczacie się do grupy fanów serii Resident Evil, może Was zainteresować niedawno ujawniona (via Destructoid) edycja kolekcjonerska odświeżonej wersji Resident Evil 3, która jest już dostępna w przedsprzedaży w Europie. Zawartość wersji europejskiej jest taka sama, co amerykańskiej, a szczegółowe informacje możecie znaleźć na oficjalnym blogu PlayStation. W zestawie jest więc 28-centrymetrowa figurka Jill Valentine, książka z ilustracjami z gry, ścieżka dźwiękowa na dwóch płytach oraz plakat z mapą Racoon City. Na ten moment nie można jeszcze zakupić jej w żadnym polskim sklepie, jednak zainteresowani mogą złożyć pre-order w serwisie Amazon. Cenega potwierdziła, że wydanie pojawi się w naszym kraju. Edycja kolekcjonerska Resident Evil 3 została wyceniona na 179,99 dolarów, czyli około 688 złotych. Przypomnijmy, że remake Resident Evil 3 zadebiutuje na rynku 3 kwietnia bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W grze będzie dostępny oddzielny moduł wieloosobowy o nazwie Resident Evil: Resistance, który wcześniej nazywano Project Resistance. Edycja kolekcjonerska dostępna jest niestety tylko na konsolach.

