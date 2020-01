Film na podstawie Control? Scenarzysta Rogue One: A Star Wars Story chciałby coś takiego stworzyć

News

Maria Wawrzyniak ,

Gary Whitta, scenarzysta Rogue One: A Star Wars Story (Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie) odpowiedział niedawno na zadane mu pytanie dotyczące gier, które najbardziej nadawałyby się do przeniesienia na wielki ekran w postaci filmu. Zdradził, że dla niego byłoby to ubiegłoroczne Control od studia Remedy Entertainment, oraz że chętnie napisałby do tego scenariusz. Temat szybko został zauważony i podchwycony przez Thomasa Puhę, dyrektora ds. komunikacji fińskiego dewelopera, który wyraził swoje zainteresowanie i zaproponował Whittcie poprowadzenie dalszych rozmów na temat ewentualnej możliwości zamiany takiego pomysłu w pełnoprawny projekt.

https://twitter.com/RiotRMD/status/1219513160731787264

Oczywiście, nie jest to wcale potwierdzenie, że taki film rzeczywiście powstanie, jednak trzeba przyznać, iż byłoby to ciekawym przedsięwzięciem. Zwłaszcza, że Gary Whitta ma wieloletnie doświadczenie zarówno jako scenarzysta filmów oraz seriali (1000 lat po Ziemi, Star Wars: Rebelianci), jak i gier wideo (seria The Walking Dead od Telltale Games czy Prey). Fabuła Control, choć dość dziwna, jest mimo wszystko interesująca i na pewno sporo graczy chętnie obejrzałoby film w takim klimacie.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis