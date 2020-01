Ubisoft pozywa właścicieli strony zachęcającej do atakowania serwerów gier

News

Maria Wawrzyniak ,

Wszyscy, którzy interesują się sieciowymi strzelankami prawdopodobnie wiedzą, że Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege nie ma łatwego życia – gra już wiele razy w przeszłości stała się ofiarą najróżniejszych ataków, przez co cierpią także gracze. Twórcy produkcji, czyli firma Ubisoft, borykają się z częstymi problemami związanymi z serwerami, które są atakowane przez osoby zajmujące się wyrządzaniem szkód w różnych usługach sieciowych. Jak podaje serwis Polygon, francuscy deweloperzy ponad tydzień temu postanowili złożyć pozew przeciwko właścicielom strony, której głównym zadaniem jest zachęcanie do atakowania serwerów różnych gier – witryna ma posiadać wielopoziomowe plany dla klientów chcących przeprowadzać ataki DDoS. Chodzi oczywiście głównie o Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, aczkolwiek tyczy się to również takich gier, jak Call of Duty: Modern Warfare czy FIFA 20.

Chcąc utrzymać silną społeczność wiernych graczy Rainbow Six: Siege, Ubisoft postanowił zainwestować czas, pieniądze oraz wysiłek w to, aby zapewnić wszystkim swoim klientom pozytywne i satysfakcjonujące doświadczenia za każdym razem, gdy grają w R6S. W tym procesie Ubisoft stara się powstrzymać pozbawioną skrupułów komercyjną grupę hakerów, których zadaniem jest szkodzenie produkcjom Ubisoftu oraz niszczenie doświadczeń płynących z grania w Rainbow Six: Siege dla osobistych korzyści finansowych. (...) Oskarżeni są członkami przedsiębiorstwa zapewniającego swoim klientom dostęp do oprogramowania i innych usług internetowanych zaprojektowanych w celu umożliwienia przeprowadzania ataków typu “odmowa usługi” na serwerach R6S. Oskarżeni oferowali usługi DDoS za pośrednictwem różnych nazw domen, stron internetowych oraz anonimowych aliasów internetów. Ataki mają na celu zakłócenie i utrudnienie funkcjonowania serwerów gry, często odłączając wszystkich grających.

Twórcy z firmy Ubisoft najwyraźniej mają dość i postanowili potraktować problem poważnie, sięgając po drastyczne rozwiązania. Pozostaje mieć nadzieję, że sprawa się rozwiąże, a gracze Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege nie będą już musieli martwić się o spokojną rozgrywkę.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis