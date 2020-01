Gracze Destiny 2 mogą pomóc Australii, kupując limitowaną koszulkę Bungie

News

Chyba nie musimy przypominać, jak ogromne szkody wyrządziły pożary lasów w Australii. Na szczęście cały świat zaczął się mobilizować, wspierając zarówno poszkodowanych ludzi, jak i zwierzęta czy samych strażaków. Teraz pojawiła się dodatkowa opcja pomocy, skierowana szczególnie do graczy Destiny 2. Firma Bungie, aktualny właściciel marki, uruchomiła w swoim sklepie kampanię Guardians of Australia (Strażnicy Australii), w ramach której możemy zakupić limitowane koszulki – całkowity zysk ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc Australii. Wśród instytucji, które otrzymają fundusze, wymieniono chociażby WIRES (największa organizacja zajmująca się ratowaniem dzikich zwierząt w Australii) oraz New South Wales Rural Fire Service, czyli tamtejsza straż pożarna. Zaznaczamy jednak, że aktualnie można złożyć zamówienia przedpremierowe. Koszulki trafią do Waszych rąk dopiero w ciągu 6-8 tygodni. Wszyscy, którzy zdecydują się na zakup, dostaną również kod na emblemat Star Light, Star Bright w grze. T-shirt został wyceniony na 27,99 euro w sklepie europejskim.

Sprzedaż koszulek z serii Guardians of Australia potrwa od 16 stycznia do 18 lutego. Zainteresowanych zapraszamy pod ten adres.



