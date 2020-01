Do Ubisoftu powrócił Maxime Beland, dyrektor kreatywny gier z serii Splinter Cell

News

Przed kilkoma dniami wspominaliśmy o serii radykalnych działań, które podjęto w firmie Ubisoft po dotkliwej porażce najnowszej wysokobudżetowej gry studia – Ghost Recon Breakpoint. Zgodnie z informacjami przywołanymi przez serwis VGC, Ubisoft zrestrukturyzował dział odpowiedzialny za kierunek artystyczny gier, jedną z nich wyrzucił do kosza po trzech latach prac, a także po krótkiej przerwie powitał w szeregach firmy Maxime Belanda — doświadczonego dyrektora kreatywnego serii Splinter Cell. Doniesienia przekazane przez redakcję VGC potwierdza sam Beland w serwisie LinkedIn, zgodnie z którym zakończył współpracę z Epic Games w październiku minionego roku. Szykują się lepsze lata dla Sama Fischera? Miejmy nadzieję.

Przypomnijmy, że głównym celem omawianych tu zmian, ma być dużo większa różnorodność pomiędzy poszczególnymi markami Ubisoftu. Wydaje się, że unifikacja dawniej bardzo różnych marek przestała się francuskiej firmie opłacać, a gracze są zwyczajnie znużeni powtarzalnością mechanik, które migrują pomiędzy seriami i gatunkami. Teraz zespoły prowadzące serie mają zachować dużo szerszą autonomię, co pozwoli na odważniejsze działania projektantów. Wiele wskazuje na to, że wspomniany we wiadomości Maxime Beland powróci do prac nad jedną z marek sygnowaną nazwiskiem Toma Clancy’ego, ale na razie jest wciąż za wcześnie, by mówić o kolejnych odsłonach serii Splinter Cell.



Maxime Beland podczas długoletniej kariery w Ubisoft pracował m.in. nad Assassin’s Creed, Far Cry 4, Far Cry Primal, Far Cry 5, Rainbow Six: Vegas, Splinter Cell: Conviction oraz Splinter Cell: Blacklist.

https://www.youtube.com/watch?v=wYGoFH6bWXg

