Dark Messiah of Might and Magic – paczka wysokiej jakości tekstur moddera, to prawie jak oficjalny remaster

Udana produkcja w świecie Might and Magic od deweloperów z Arkane zadebiutowała na PC w 2006 roku.

Ostatnie tygodnie pokazały nam, jak chwiejny jest kalendarz tegorocznych premier, które pod presją oczekiwań fanów i widmem końca generacji lubią poślizgnąć się o kilka miesięcy. I chociaż każdy gracz zawsze prędzej przyklaśnie na dopracowaną, ale opóźnioną grę niż wydany naprędce bubel, to nie da się ukryć, że niektóre gamingowe plany nam się nieco rozjechały. Taki czas jest idealny dla nadrabiania zaległości, rozmontowania kupki wstydu, przetestowania całej listy darmowych gier czy odświeżenia sobie klasyków. Jednym z nich jest bez wątpienia wydane w 2006 roku Dark Messiah of Might and Magic, które właśnie otrzymało nowe życie, dzięki paczce wysokiej jakości tekstur.

Modyfikacja Dark Messiah Enhanced to ważąca około 4 GB paczka tekstur, która znacznie poprawia wygląd części oryginalnych obiektów ze świata Might and Magic. Odpowiedzialny za nią modder – RaizuX – zastrzega, że odświeżenia zabrakło dla efektów graficznych, cząsteczkowych, wody czy zaklęć, ale i tak całość powinna być zdecydowanie przyjemniejsza w odbiorze. Już na pierwszy rzut oka widać poprawki, ale też fakt, iż tytuł nie zestarzał się najlepiej – szczególnie zaprojektowane przez deweloperów z Arkane oświetlenie. A gdyby tak studio Nvidii pokusiło się o efekty RTX dla wydanego w 2006 roku tytułu?



Dark Messiah of Might and Magic to pierwszoosobowa gra RPG akcji wyprodukowana przez Arkane Studios we współpracy z firmą Ubisoft. Tytuł ukazał się na PC i Xboksie 360.

