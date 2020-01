Beta-testy pecetowej wersji Halo: Combat Evolved Anniversary rozpoczną się w lutym

News

Maria Wawrzyniak ,

W nowym wpisie na forum społeczności Halo pojawiła się informacja dotycząca startu beta-testów pecetowej wersji gry Halo: Combat Evolved Anniversary. Testy rozpoczną się w lutym, a zainteresowane osoby mogą zapisać się do programu Halo Insider, aby wziąć w nich udział. W ramach testów sprawdzimy zarówno tryb wieloosobowy, jak i kampanię – zarówno w trybie kooperacji, jak i dla pojedynczego gracza. Przy okazji deweloperzy zapowiedzieli ważną aktualizację dla gry Halo: Reach, która pozwoli między innymi na schylanie się postaci podczas biegu. Przypomnijmy, że Halo: Combat Evolved Anniversary to druga produkcja z zestawu Halo: The Master Chief Collection. Pierwsza, czyli wspomniane już Halo: Reach, zebrała bardzo pozytywne opinie. Combat Evolved Anniversary będzie również dostępne do kupienia osobno za 10 dolarów. Kolejne gry z kolekcji to Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3 ODST oraz Halo 4.

