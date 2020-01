Zapowiedziano rozszerzenie Cindered Shadows do gry Fire Emblem: Three Houses

News

Maria Wawrzyniak ,

Teraz to już nie będą jedynie trzy domy, a cztery – dodatek wprowadza do gry kolejną grupę bohaterów i nowy wątek fabularny.

Wczoraj w sieci pojawiła się oficjalna zapowiedź pełnoprawnego rozszerzenia do gry Fire Emblem: Three Houses pod tytułem Cindered Shadows. Jest to już czwarta fala nowej zawartości, którą twórcy starają się regularnie wprowadzać do tytułu. Tym razem mamy jednak do czynienia z całkiem poważnym dodatkiem, dzięki któremu poznamy w grze zupełnie nowych bohaterów oraz rozpoczniemy osobny wątek fabularny – ten ostatni skupi się na grupie znanej jako Ashen Wolves, która w praktyce jest czwartym, tajemniczym rodem. Historia zaprowadzi nas również do podziemi Garreg Mach, które zostały nazwane Abyss. Rozszerzenie Cindered Shadows zadebiutuje już 13 lutego w ramach Expansion Pass, które możecie zakupić w cenie 25 dolarów.

https://youtu.be/I5USF9-BtoY

Przypomnijmy, że gra Fire Emblem: Three Houses zadebiutowała 26 lipca 2019 roku wyłącznie na konsolach Nintendo Switch.