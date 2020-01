Testy usługi Xbox Console Streaming wystartowały na całym świecie

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Teraz każdy posiadacz konsoli Xbox One, który zapisze się do programu Insider, będzie mógł strumieniować gry na urządzenia mobilne.

Pierwsze testy usługi Xbox Console Streaming tak naprawdę ruszyły już w październiku ubiegłego roku, tyle że ograniczono je do Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Usługa pozwala na strumieniowanie posiadanych gier z konsoli Xbox One na urządzenia mobilne z systemem Android. Dzisiaj jednak zasięg działania Xbox Console Streaming znacznie się powiększył, obejmując finalnie cały świat (via GameSpot) – od teraz możecie więc grać na telefonie w zakupione przez siebie produkcje na konsoli oraz te, które wchodzą w skład abonamentu Xbox Game Pass. Należy jednak pamiętać, że aby skorzystać z Xbox Console Streaming musimy zapisać się do programu Xbox Insider i oczywiście posiadać urządzenie mobilne z systemem Android (6.0 lub lepszym) z zainstalowaną aplikacją o nazwie Xbox Game Streaming (Preview). To nie wszystko, bowiem potrzebny jest jeszcze kontroler na Bluetooth oraz łącze internetowe o minimalnej szybkości 4.75 Mbps.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis.pl