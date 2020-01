Crytek dzieli się planami rozwoju gry Hunt: Showdown

News

Wygląda na to, że fani strzelanki Hunt: Showdown mogą liczyć na wiele nowości w nowym roku. Zaczyna się on bowiem od premiery gry na konsoli PlayStation 4, która odbędzie się już 18 lutego. Gracze pecetowi w najbliższej przyszłości otrzymają aktualizację z numerem 1.2, która wprowadzi do zabawy losowe drużyny trzyosobowe, nowych Legendarnych Łowców, bronie i ekwipunek, a także bardziej zaawansowany samouczek, który pozwoli na poznanie przeróżnych strategii. Do tego dojdą oczywiście standardowe poprawki optymalizacji oraz eliminacja błędów. To jednak dopiero początek – deweloperzy ze studia Crytek podzielili się również bardziej dalekosiężnymi planami rozwoju Hunt: Showdown. W najbliższych miesiącach gra otrzyma funkcję cross-play pomiędzy konsolami PlayStation 4 i Xbox One, tryb solo PvE oraz zupełnie nową mapę z kolejnymi wydarzeniami specjalnymi. Zainteresowani będą mogli również zaopatrzyć się w unikalne przedmioty kosmetyczne.

Przypomnijmy, że Hunt: Showdown zadebiutowało w pełnej wersji 20 sierpnia 2019 na komputerach osobistych i konsolach Xbox One. Jest to pierwszoosobowa gra akcji, która największy nacisk kładzie na sieciową kooperację. Pierwotnie miała to być strzelanina ze zdarzeniami obserwowanymi zza pleców bohatera, w dodatku oparta o model free-to-play. Akcję gry umiejscowiono w alternatywnej wersji Luizjany. Mamy XIX wiek, a najstraszniejsze potwory z legend naprawdę istnieją. Co więcej, bezlitośnie terroryzują ludzkość. Nic więc dziwnego, że nagle na horyzoncie pojawia się tajne stowarzyszenie łowców, którzy zajmują się polowaniem na najbardziej niebezpiecznie stwory. Przy tym wszystkim rywalizują ze sobą o nagrody za ubicie tych potworów, a w szczególności jednego, wielkiego monstrum.

